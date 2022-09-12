鷹派言論利空鈍化，美股9日大漲，台積電ADR日K連三紅，挑戰10日線，激勵台積電12日跳空大漲14元，盤中大漲2.84％，單一檔貢獻台股110點左右，上市指數漲幅第一名為生醫指數，漲幅3.04％，強勢個股有喬山*、美時、旭富、北極星藥業-KY、和康生、寶齡富錦、岱宇、景岳、麗豐-KY、佐登-KY、中化等。

繼聯準會聯準會（Fed）主席鮑爾周四重申鷹派升息立場後，聯準會理事華勒（Christopher Waller）9日表示，他可能支持9月再度升息3碼，建議聯準會在緊縮週期階段放棄前瞻指引，未來政策路徑將完全取決於經濟數據，美股充斥鷹派言論，中信投顧認為，跟隨鮑威爾及多位聯準會委員亦維持鷹派，以9日利率期貨隱含9月升息三碼機率升至91％。

美債殖利率攀升，但由於蘋果新機預購熱絡，科技股多頭持續挺進，加上通訊服務和能源股強勢領漲，四大指數全數收高，道瓊收漲近1.19％，標普收紅逾1.53％，那指上升破 2.11％，費半上升2.39％，鷹派言論利空鈍化。