洋基、光芒例行賽最終戰12日結束，洋基連續兩戰打了10分，此戰奮勇以10比4殺退光芒。洋基的美東王座暫時穩住，領先光芒5.5場勝差（系列賽開打前為4.5場）。由於兩隊例行賽不再有機會交手，光芒接下來只得祈求其他隊伍能夠拉下洋基。

賽前天候不佳延遲近兩個小時，加上休息日不足，洋基先發投手赫曼（Domingo German）投完第一局就提前退場。為了悼念911事件罹難者，赫曼仿效退役小熊球星索沙（Sammy Sosa）拿著小支國旗繞場。

Big G for three 🔥 pic.twitter.com/fOUeQTBQSa — New York Yankees (@Yankees) September 11, 2022

洋基前陣子除了賈吉（Aaron Judge）之外幾乎無人能打，近兩戰打線甦醒，接連有爆炸性演出，這場短短兩局轟下10分，首局有托瑞斯（Gleyber Torres）的3分炮暖身，第2局則是單局3支全壘打海灌7分。當時賈吉在滿壘時擊出高飛犧牲打，後面史坦頓（Giancarlo Stanton）敲了本季第26轟，托瑞斯再來1發補上「背靠背」全壘打，最終以卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）的兩分炮收尾。光芒先發投手帕提紐（Luis Patiño）1.1局狂失9分，洋基總共出動8位投手守住勝果。

兩軍例行賽交手19場，洋基11勝8負佔優。光芒在美聯外卡首個席位也被水手追上，兩隊都只領先第3席的藍鳥0.5場勝差。今年外卡有3個席位，這些排名順序將會影響光芒在季後賽何時碰上洋基。