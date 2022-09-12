復康巴士將用來接送身心障礙朋友，讓他們能夠走出家門，參加各項活動，增加社會參與。(台中市政府提供)

「取之社會、用之社會！」台中市梧棲區斗美三王府昨日捐贈台中市政府社會局1輛復康巴士，促進身障朋友行的便利，由社會局長彭懷真出席接受捐贈。彭懷真指出，感謝宮廟回饋鄉里，行善不遺餘力；透過復康巴士接送，讓身心障礙朋友能夠走出家門，參加各項活動，增加社會參與。

彭懷真表示，地方相傳池、朱、李三王府王爺是地方的守護神，斗美三王府廟為頂寮里民的信仰中心，池府王爺從福建泉州石獅市祥芝鎮祥漁村斗美宮分靈而來，創建於清同治3年（西元1864年），迄今已有158年歷史。

今年2月初廟宇慶祝落成舉行慶成祈安清醮大典，慶典結束後，廟方發揮大愛，捐助弱勢團體物資，9月11日(農曆8月16日)適逢 李府千歲聖誕千秋，王爺義子女為紀念此日，特別以斗美三王府名義，共同捐贈1輛復康巴士。

社會局指出，感謝在地宮廟善盡社會責任，運用在地的影響力讓善流傳，關懷弱勢團體，不但方便身心障礙朋友就醫，協助身心障礙者交通接送，也讓身心障礙朋友能夠走 出家門，參加各項活動，增加社會參與。

台中市目前約有13萬多名身心障礙者，276輛 復康巴士平均一年出動超過89萬趟次，服務將近5萬多位身心障礙者，為提供身心障礙 者更便捷的服務，社會局建立復康巴士預約系統，運用GPS車隊監控APP，隨時掌握車輛 即時位置與動態資訊，身障朋友可即時查詢車輛位置，減少等候時間。

彭懷真強調，每一輛復康巴士皆被賦予重要使命，載送身障朋友安全到達目的 地，因復康巴士平均使用年限為10年，社會局陸續汰換老舊復康巴士，以保障使用民眾行車安全；中市復康巴士多數由民間企業、團體及市民個人捐贈，歡迎更多社會大眾投入公益共同為身障服務。