立陶宛經濟暨創新部新任政務次長澤麥提斯率官員與雷射及生技企業代表共28人抵台，今天起展開為期5天深化雙邊經貿科技合作的行程。外交部表示，外交部長吳釗燮將設宴款待，訪賓將拜會國發會及經濟部，並參訪我國相關產業技術研究機構與企業，探索兩國在雷射科技、生技科學等雙方優勢產業的合作契機。

立陶宛經濟暨創新部政務次長、農業部政務次長、交通及通訊部政務次長今年相繼率團來訪後，10日再由澤麥提斯率領立國高科技廠商率團來台訪問，經完成防疫程序後，今起展開相關行程，擴大雙邊產業合作及深化經貿連結，外交部表示誠摯歡迎。

外交部長表示，此行除探索兩國在雷射科技、生技科學等雙方優勢產業的合作契機外，也將強化台立民主夥伴關係及全球民主產業鏈的韌性。

外交部發言人歐江安指出，針對近來中國升高對台灣軍事威脅，片面改變台海現狀，立陶宛外交部長藍柏吉斯曾於8月8日在英國媒體發表專文指出，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣不能成為中國對台灣軍事演習及挑釁行動的藉口，台灣及2350萬人民對自由民主的堅持不該被犧牲，並強調「自由世界不能讓台灣成為第二個烏克蘭」。

她說，正當威權政體利用疫情、俄烏戰爭、能源及糧食危機，威脅全球民主自由及法治秩序的同時，澤麥提斯次長率團來訪，充分彰顯台灣與立陶宛同為身處民主最前線的忠貞夥伴，彼此扶持、團結一致的精神。

歐江安強調，台灣將與立陶宛在共同價值理念基礎上，堅守彼此共同珍視的自由民主，一同為永續發展注入良善的循環，攜手在全球尖端產業共創雙贏。