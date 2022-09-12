內政部積極推動《平均地權條例》修法，祭出預售屋契約不得轉售、私法人買賣住宅採許可制等多項管制措施，台北巿不動產代銷公會理事長王俊傑提兩大建言，首先年輕首購族應排除在外，第二私法人購屋不應強加管制。

王俊傑指出，民國94年政府修正建築相關法令後興建的房子，建築品質要求大幅提升，依新制鋼筋量增加15至23％、混凝土強度都5、6千磅以上，建築生命周期延長，居住品質提升，不過，近年來原物料價格攀升，目前造價已較2年前成長3成，更較30年前成長6倍。過去2年房價走揚，工料雙漲是主要原因。

王俊傑表示，桃園巿長參選人鄭寶清「青年購屋頭期款政府出」雖然有些人持不同看法，但其立意是要照顧年輕人，年輕人進入社會不久，收入較不穩定，為此，建議《平均地權條例》修法，不准預售屋轉讓，應將第一次購屋的年輕人排除在外。

另在私法人管制上，王俊傑認為，私法人購屋出發點本就不是炒房，他們購屋也須繳交房地合一稅、營業稅等多種稅；有官員說這些私法人購屋是在節稅，但王俊傑強調，單看政府給高科技的租稅減免之高，即可對比出傳統產業有多可憐。

他強調，心中最大願望是銷售的好房子能受到客戶青睞，希望民眾住得起不一定要買得起，讓每個人住得起是政府應負起的基本責任，為什麼要將這問題強冠在開發商、建商身上，「政府做不到的，不要怪產業！」