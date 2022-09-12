民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今天（12日）指出，代表民進黨參選宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵，在擔任市長期間，賤價拋售位處精華地段的市有地，遭質疑圖利建商財團；尤有甚者，當建商取得土地，隨即在隔天對長年居住於此的住戶提告迫遷。

陳琬惠召開記者會表示，涉弊的土地「宜蘭市坤門五段1162地號」市有地，過去是國防部用來安置播遷來台的「東南訓練團生產就業人員訓練班官員」眷屬安置之用。1955年登記給宜蘭市公所持有，迄今超過一甲子，宛如宜蘭市民的「祖產」。

陳琬惠指出，該「坤門五段1162地號」市有地基地完整，鄰近蘭城新月廣場，處於宜蘭市精華地段，經都市計劃劃定為「住宅區」，價值驚人。據當地房仲業者評估，每坪合理交易價格上看100萬元。緊鄰的「坤門五段1158號」則係由寶宏事業在10年前以每坪35萬元所取得，近年地價不斷上漲，目前市場報價也在百萬之上。

陳琬惠說明，2020年1月3日，宜蘭市公所竟然在宜蘭市代表會「背書」下，將標售底價降為1.1億元，換算每坪約為14萬4999元價格，賤賣市有祖產。同年2月19日由元邦建設集團旗下的萬家福股份有限公司監察人黃佳祺以每坪14萬6406元的低價得標（依實價登陸錄資料）。

陳琬惠表示，不僅如此，在元邦集團黃佳祺取得土地所有權的隔天，也就是3月26日，建商火速對長年經安置在該土地上的住戶提出拆屋還地訴訟，而住戶也因此遭到迫遷的命運。

陳琬惠表示，宜蘭市民代表林智勇與江聰淵互相掩護，將1162地號公開降價標售，不但是賤賣市公所祖產，更涉嫌圖利建商，大剌剌讓市長金主來標。陳琬惠認為，江聰淵、林智勇應出面說明，宜蘭市代表會與宜蘭市公所，是如何決定賤賣祖產？如此圖利建商財團的行為，對得起宜蘭市民嗎？

陳琬惠提到，江聰淵向社會聲稱自己當選縣長後，「不炒地皮」、「不與財團掛勾」。結果，竟然是在自己擔任宜蘭市長時，就賤賣宜蘭市精華地區的建地圖利財團。陳琬惠痛批，地方父母官暗助建商金主的土地利益輸送，也迫使處在弱勢的住戶流離失所。