衛武營自2018年10月開幕以來，致力培養生活美學，積極推廣美學、藝文教育等活動；今年10月將迎來第4周年，衛武營從10月7日至10日推出「Open House」、「戶外眾人參與」、「廳院售票節目」、「主題活動」與「周邊活動」，總計超過18場以上活動不間斷，以「全方位藝文生活空間」的樣貌，釋放民眾對藝術與生活的無限想像。

為了歡慶衛武營4周年，從10月7日至10日推出多元的活動，除了藉由與不同的劇場工作者一起工作、建立對劇場幕後工作的基本認識外，還有戲曲戲劇及音樂表演，最受矚目的則是邀請到蔡佩軒、吳卓源以及高爾宣輪番上陣演唱。

此次衛武營也舉辦黃昏市集，10月8日至10月10日，每天下午3時在戶外劇場草坪區熱鬧展開，多家品牌攤位集結風格餐飲、原創設計小物等超人氣排隊名店，今年特別規畫釋放及無限加值套組，內含紀念商品、攤商優惠等好禮，無限套組更安排「專屬休憩區」，供購買該套組之民眾入內用餐或休息，盡情享受逛市集的樂趣。

衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，衛武營開館4年來，雖然沒有天天如開幕時的絢麗煙花，但因為有眾人的參與，場館啟航後的腳步也日漸穩健，正如榕樹般，根越扎越深、越扎越廣；從2019年的學習推廣計畫及公共鋼琴，到今年的《波麗露在高雄》，衛武營不但是歡迎眾人前來的文化客廳，同時也把藝術帶到各處去，帶進每一個人的生活裡。未來期許衛武營不只是個地標而已，更是一種態度，既有表演藝術的專業嚴謹，卻也讓藝術平易自然地貼近生活，一個既武營卻又很有閒（台語）的全方位的藝文生活空間。