李易峰因被爆料性醜聞而被警方拘留，甚至有網紅出面爆料曾經交往過，但都被李易峰否認，未料警方於昨11日證實嫖妓事件，使李易峰現在已經被官方「取消」，他所演出的相關作品都被下架，查詢李易峰的名字搜尋結果為零，不只8個品牌代言被取消，曾在華鼎獎獲得的2個獎項也被取消，而他也不是第一個被取消的藝人。

先前李易峰傳出被中秋晚會除名讓外界一頭霧水，沒多久就爆出李易峰的性醜聞，警方也證實此事，大陸華鼎獎也於11日宣布取消李易峰曾在第22屆獲得的「中國百強電視劇最佳男主角」和「全國觀眾最喜愛的影視明星」，該頒獎典禮本身有榮譽管理委員會，他們的基本準則認為藝人不能超越道德底線、不觸碰法律紅線，否則「有失藝德」。

事實上，華鼎獎為此還特別在2020年12月制定《華鼎獎榮譽稱號管理辦法》，文中規定獲獎者如果有涉及分割國土等言行，或因為其他犯罪被處以刑罰或刑事拘留，或嚴重違反社會道德行為的話，就會被取消獎項稱號。

2020年底一推出《華鼎獎榮譽稱號管理辦法》後，鄭爽就因為代理孕母事件掀起輿論風波，而「華鼎獎」也寫下嚴厲譴責，怒轟她代孕又棄養是毀滅三觀的惡劣舉動，當時鄭爽就被取消了第19屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女主角，和第13屆華鼎獎全國觀眾最喜愛十佳電視明星的稱號。