新北市災害應變中心今日上午召開梅花颱風第一次工作會報。（新北市政府提供）

中央氣象局昨（11）日上午11時30分已對北部海域發布梅花颱風海上颱風警報，新北市長侯友宜立即指示災害應變中心進入強化三級開設，今（12）日上午8時30分由副市長謝政達主持第一次工作會報，聽取各單位的應變報告及災情處理情形，要求各局處及區公所切勿掉以輕心，持續落實各項防颱應變工作，包含82座抽水站、破堤與河道工程整備、招牌與路樹及鷹架固定等整備作業。

梅花颱風預計今晚至明日清晨暴風圈中心通過東北角外海，將影響新北市東、南側山區，另受外圍環流影響海邊將出現長浪及較強陣風，由警察、海巡及區公所執行勸離市民勿前往山區、溪流或海邊活動。

侯友宜提醒市民注意颱風資訊，避免外出活動，預先做好防颱準備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向各區公所申請；有關新北市防災相關資訊，如交通訊息、環境醫療、維生管線、防災宣導、活動異動及氣象資訊等，可至「新北市防災宣導互動網-災時專區」、「新北災訊E點通」、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。