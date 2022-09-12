美國壓制大陸科技發展頻頻出招，在8月宣布禁止輝達、超微的先進晶片產品出口至大陸後，根據外媒報導，美國計畫在下月擴大限制，打算再禁止3家公司出口14奈米以下晶片設備給大陸，據悉新的制裁措施還可能涵蓋採用上述晶片的產品。報導更指出，近來美國商務部都是透過函文通知半導體公司，以便命令迅速生效。

路透引述未具名消息人士說法指出，今年稍早美國商務部曾發函給科磊、科林研發和應用材料這3家公司，據悉商務部現在打算根據信函裡的內容發布正式新規定，而此次將鎖定用於人工智慧（AI）運算以及晶片製造設備的半導體。

報導指出，上述業者公開承認收過信件，信件內容為除非取得商務部執照，否則禁止美商向大陸工廠出口能生產14奈米以下先進晶片的半導體設備。

此外，新規定也會將商務部8月寄給輝達、超微的信正式編成法規，禁止相關業者對大陸出口數款AI晶片，除非取得商務部許可。

報導更指出，商務部用寄送信件方式通知上述業者，如此一來，可以避過冗長的法令編寫程序，並快速進行管控，不過只適用於收到信的業者。

值得注意的是，新的制裁措施還可能涵蓋採用上述晶片的產品，報導提到，影響所及將包括戴爾科技、惠普企業和美超微電腦等，這些企業的資料中心伺服器，都使用輝達A100這款被禁止出口到大陸的晶片。