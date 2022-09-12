在議會、立委楊曜協助下，縣府為每艘無籍船爭取到50％認證費用補助，每艘船至少減免35000元以上的認證費。從108年至今，已有427艘取得執照。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉12日上午至議會施政報告時表示，澎湖縣無籍船筏合法化問題，他對無法為民眾爭取到更長的緩衝時間，仍讓鄉親花到錢、花時間，他感到「足歹勢」。但為了不讓中央禁止無籍船出海政策影響鄉親生活，他願意承擔，盼大家能諒解。

賴峰偉指出，目前縣政府輔導無籍船筏合法化已近尾聲，從108年5月至109年5月的執行過程，在一年內要所有船隻出海「船要有執照」、「人要有駕照」的要求，在時效上確實有點強人所難，作為一名執政者，他要深切的反省，也會當作一個案例與團隊分享。

賴峰偉還原事情真相，在108年4月底（上任不到4個月），海巡署派員通知澎湖有9百餘艘無籍船，從109年1月1日起，中央將嚴格禁止無籍船出海。當時若「自私」等中央實施，造成漁民無法出海窘境，就不會有人批評他了。賴強調自己是「艱苦囡仔」出身，瞭解許多澎湖人靠海為生，一艘船可能就關係一個家庭的三餐。

賴峰偉表示，因此當時他主動邀集航港局、海巡署、農漁局、旅遊處等單位召開專案會議，並要求以「輔導申請」、「降低收費」、「流程簡單」三大原則，協助無籍船筏合法化。同時在議會、立委楊曜協助下，縣府為每艘無籍船向航港局爭取到50％認證費用補助，每艘船至少減免3萬5000元以上的認證費。從108年至今，已有427艘取得執照。

縣府為協助不識字長者考照問題，請求港務局將881題考題降為150題，並用台語錄音供長者作答。目前有49位長者報名考試，35位及格，及格率71％。還有考量部分船筏是15匹馬力以下的小船，因此特別制定「澎湖縣海上休閒用筏（載）具管理辦法」，免收驗證費，也不用考駕照，至今已協助830艘取得登記，出海非常便利。

賴峰偉表示，執政者必須勇於承擔，有人告訴他不應該去處理無籍船，這是老問題很難解決，但他不希望看到中央禁止無籍船出海政策影響到鄉親生活，因此用不到3年的時間解決困擾澎湖漁民十多年的問題。