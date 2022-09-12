為紀念中捷運量破千萬，中捷製作千萬人次24小時紀念票，以Token造型設計，限量僅1500枚。(林欣儀攝)

台中捷運綠線營運至今1年多，第千萬名乘客9日出爐，是一對蔣姓夫妻，市長盧秀燕12日頒發黑鑽卡給蔣先生，她說，中捷通車後遇到疫情衝擊，1年多內運量能破千萬，相當不容易；目前台中藍線已經通過環評，希望中央儘速核定，建構完善的台中捷運路網，未來更擴大營運。

中捷運量突破千萬人，盧秀燕許下2個心願，她說，首先希望台中捷運能再擴大、吸引更多人搭乘，大家響應節能減碳、改善交通；其次希望其他路網能儘速布建，讓台中市能成為捷運台中，尤其藍線已經通過環評，希望中央趕快核定，可以早一天開工、早一天完工。

針對台中立委二選區補選時引發爭議的捷運藍線正英站，未來是否保留？盧秀燕強調，目前的路線規畫，中央在可行性評估時已經通過了，表示對這樣的規畫很認同，現在則是進行綜合性評估的審查，很感謝中央的認可。

盧秀燕在活動中頒發黑鑽卡給中捷第千萬名乘客，幸運兒蔣太太說，她與丈夫都是退休人士，經常搭乘捷運及轉乘公車外出用餐、購物或出遊，捷運非常舒適、安全且清潔，因為她與丈夫沒有汽車、也不騎機車，兩人只要外出都是仰賴捷運、公車及老人卡。

目前中捷公司還在尋找第1千萬的另4名幸運兒，同時頒獎給5名1年多來搭乘次數破千次的忠實顧客，其中搭乘次數破千次的顏先生是交通局員工，他說，自己住在榮總附近，每天要到豐樂公園上班，搭乘捷運再轉乘公車，相當方便。

盧秀燕強調，為紀念運量破千萬，中捷製作千萬人次24小時紀念票，以Token造型設計，限量僅1500枚，值得收藏；中捷營運至今，準點率達99.99％，比純金還要金，且市民對中捷的滿意度達92.7％，今天中捷公司也發布台中捷運主題歌曲「家」，盼大家能朗朗上口。