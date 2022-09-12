桃園市長參選人鄭寶清遭民進黨開除黨籍後團隊布局展開，綠營大老、前桃園水利會長黃金春公開力挺並接下競總主委一職，他今天上節目專訪時指出，民進黨為了一黨之私違反民主程序沒有辦初選，等於民進黨自己割腕自殘，而鄭文燦想借刀殺人，結果殺到自己血流不止，所以他跳出來願意支持老黨員，認為只要鄭寶清支持率能拉高至20％就會產生棄保效應，就有機會當選。

黃金春批，當初民進黨在桃園想參加初選的有4人，沒有辦初選沒關係，但鄭文燦推薦了新竹市長林智堅給蔡英文總統，結果論文事件退選又不辦初選，再點名給立委鄭運鵬借棒，鄭文燦借刀把優秀人才砍掉，對於他的心態實在是看不懂。至於當初林智堅是鄭文燦找的還是民進黨立院總召柯建銘推薦？黃金春說，很可能桃園幾位有意參選之人鄭文燦都不滿意，所以才會推薦林。而當時柯建銘也有打電話說要帶著林去見他尋求支持，但他一口回絕，不想再替民進黨背書。

鄭寶清遭外界質疑民調不高卻堅持參選桃園市長，也有人嘲諷當初連立委選戰都輸給國民黨萬美玲，怎麼可能贏桃園市長。黃金春對此表示，鄭寶清因為個性使然，當初競選立委連任時一直認為自己會當選，最後大意失荊州，是他太輕忽對手。而桃園市有特殊的地理人文環境，從地方自治選舉尤其是縣市長選舉來看，從來都沒有外人，剛開始張善政和林智堅都是空降，搞得桃園人很不習慣，鄭寶清提出要參選相信桃園人都很振奮，最重要他是在地人。

至於鄭寶清參選，藍綠兩黨都擔心會拉到自己的選票，黃金春說，國民黨和民進黨這段期間，老百姓對他們的印象都非常差，民進黨執政尤其疫苗連年輕人都氣得要死，在野國民黨也監督不好，民進黨才這麼囂張官僚傲慢，兩黨在地方上全國都一樣，人民對藍綠都很失望，會在全台縣市長選舉發酵。他也說，民眾黨賴香伶能爭取到的選票少，如果選戰演變成是三腳督，鄭寶清要努力的在選前把支持率拉升至20％，而藍營在桃園其實沒有真正的整合，這場選戰就有可能贏。