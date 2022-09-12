宏碁集團旗下小金虎新兵宏碁遊戲（6908），將於13日正式登錄興櫃交易。該公司為宏碁公司拓展遊戲及電競的品牌延伸，以Sony PlayStation 5主機台灣代理、電競周邊、硬體設備、數位銷售、遊戲內容開發等六大成長引擎，提供遊戲娛樂通路代理銷售等服務，旨在提供遊戲玩家線上線下完整的生活體驗。

宏碁遊戲於2020年成立，2021年度營收為12.76億元，今年前七個月累計營收則已達11.70億元，較去年同期成長32％。

宏碁遊戲挾集團PC及電競豐富資源之優勢，打造全方位電競生態圈提供遊戲玩家從線上遊戲到遊戲主機的多元體驗。此外，宏碁遊戲除已取得Sony PlayStation 5的台灣區代理權外，亦同時擁有羅技賽車模擬設備、ASTRO遊戲耳機麥克風、日本遊戲周邊品牌HORI等在台代理權

今年8月間，宏碁遊戲並投資全球知名遊戲美術專業設計之遊戲開發公司唯晶科技（WINKING），正式跨足產業上游的遊戲內容開發領域，預期結合宏碁遊戲於遊戲領域之資源將發揮綜效，有利於後續營運策略與國際佈局。

宏碁遊戲未來並將持續深化與拓展遊戲領域相關業務，邁入遊戲內容相關事業，擴大遊戲產業鏈的營運版圖。