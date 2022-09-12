民進黨新北市長參選人林佳龍今到鄭南榕紀念館參訪，批新北市長侯友宜當年拘捕鄭南榕是違反民主及人權，未來領導台灣也可能依照中共的法律來行事。新北市長侯友宜表示，尊重林佳龍的言論自由。

不過侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢指出，對於鄭南榕事件，侯市長從第一次參選以來，即不願多提此事，正是不希望再次觸及任何當事者家屬、受傷警消人員及其家屬的傷痛，如今林佳龍為了選舉，一再藉著已逝者進行政治操作，奉勸林佳龍，別忘記自己所說的話，「你先是一個人，才是民進黨的候選人」，不要把選舉的考量，建立在家屬的傷痛以及挑起社會的對立及衝突之上。

吳亮賢說，當年鄭南榕事件，在高檢署要求北市警局執行拘提下，侯友宜市長當時身為最基層的刑事組長，除依法執行拘提，最重要的任務更是救人及降低傷亡，因此事先便找了消防隊到場協助，為的就是避免憾事發生，但最後非常不幸，無法將鄭南榕先生救出來，同時現場還有警、消17人受傷，這對鄭南榕先生的家屬和現場警消人員及其家屬，都是難以抹滅的傷痛。

吳亮賢表示，在鄭南榕事件後數十年間，未見政治人物以此事連結侯市長，2006年，侯市長被拔擢擔任警政署長，期間也未見立委以此事質詢，甚至有民進黨立委質詢時大讚侯市長「是警界不可多得的人才」，種種過往，顯見外界對於侯市長從警以來的肯定，但自從2018年侯市長首次投入選舉，對手即開始以鄭南榕事件做惡意連結，如今4年過後，林佳龍再為了個人選舉利益，抹黑當年身為基層人員的侯市長，「所謂邪惡，不正是如此？」