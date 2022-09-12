縣長楊文科為打造校園良好閱讀環境，近4年來投入9896萬元，充實各校圖書，改善28所學校圖書館，並與民間合作增設7處圖書館、書庫等，今年更爭取到教育部社區共讀站前期美感計畫，將改善9校圖書館硬體，讓孩子們享受更優質的閱讀環境！

楊文科表示，為推動閱讀教育，縣府改善學校軟硬體設施設備，如橫山國小以環保綠建材設計的「幸福圖書室」適舒明亮，能提升偏鄉學生快樂學習的質量。

教育局與文化局去年攜手推出樂讀卡，學生只要持1張借書證卡，就能借到學校與13鄉鎮14所公共圖書館書籍與電子資源。

目前已有80所學校圖書館，導入自動借還書設備，打造智慧型圖書館，讓學生可自行操作借還書系統，預計明年全縣120所國、中小全數設置完成，讓孩子借書更加便利，享受閱讀帶來的樂趣。

教育局長楊郡慈表示，縣府每年編列縣立高中、國中小購書經費，購置適齡期刊予各校，提升每位學生平均擁書數，從2019到今年都獲教育部肯定，共榮獲閱讀磐石獎31大獎、10項磐石學校、12項閱讀推手個人組、9項閱讀推手團體組獎項，展現竹縣推動閱讀績效有成。

楊郡慈說，為照顧偏鄉的孩子，致力推動數位閱讀，成立數位學習推動辦公室，一方面以主題探究和跨領域學習方式，將數位閱讀融入各教學領域，並運用科技工具，持續建置硬體環境，提供孩子更完善的閱讀資源。

今年新竹縣有文山國小、埔和國小、秀巒國小、麻園國小、自強國中、富光國中、橫山國中、五峰國中、石光國中等9校，獲教育部社區共讀站前期美感計畫，將進行規劃，逐步改善圖書館環境。有關竹縣推動跨域閱讀、親子共讀、數位閱讀及書箱共讀等成果影片，可至新竹縣閱讀教育網觀看。,