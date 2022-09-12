無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天砲轟對手陳時中擔任衛福部長時卡BNT疫苗，痛批不進疫苗就是害命「有人這樣做必遭天譴」，對此陳時中政策小組總召集人管碧玲駁斥，台北市是防疫期總體經濟發展的受益者，黃珊珊從辱罵到詛咒，令人遺憾！

管碧玲透過臉書表示，在全世界疫情延燒，染疫症狀嚴重的階段，指揮中心在初期把台灣守住、守得很好，讓我們可以佈建醫療物資的生產線，提供物資、全球捐贈。所以在疫情出現以後，我們得到了來自各國即時捐贈的疫苗。這個努力，也讓台灣創造了歷史上最大的國際支持，至今持續不墜。

她說，防疫期間的經濟活動受制，各國經濟遲緩、通貨膨脹的衝擊不斷。台灣也有很多產業，受到非常大的影響，政府藉由紓困，陪伴度過難關，個體經濟確實受到衝擊，但總體經濟部分，指揮中心維持貿易活動的順暢，讓台灣的總體經濟維持生機，把衝擊降到最低。

她強調，總體經濟的表現，台北市蒙獲利益，是這兩年經濟表現的受益者。台北市在市長柯文哲上任以後，連續幾年稅收下滑，到108年翻轉，防疫期間，台北市的稅收不但沒有停滯，反而維持成長，到110年，稅收成長到恢復了105年的最高水準，相差只有1億，就是歷史最高點。

管碧玲指出，總體經濟成長受航運順暢的影響很大，3＋11的機師管理政策，被罵到臭頭的當下，台北市蒙受著稅收成長到歷史高水準的總體經濟成果，但「今天，指揮市政府防疫工作的黃珊珊，卻口出惡言，詛咒陳時中會遭天譴！」

她認為，台灣防疫表現容或沒有100分，但至少創造了在國際間備受支持、經濟維持成長兩個重大的成果。選戰開打以來，她在陳時中的旁邊一起開記者會，每一次都聽到他肯定好的部分，包容候選人一時沒有做好的部分，他這樣對待過黃珊珊、蔣萬安、也這樣對待過柯文哲。

管碧玲痛斥這三個人，從不曾有過一次用相同的對待給陳時中。只因為防疫指揮官陳時中參選，選舉的鬥爭，讓選舉對手不斷貶低防疫成果，用以訛傳訛的謠言，攻擊指控台灣的防疫政策，辱罵陳時中，食髓知味、變本加厲。連黃珊珊都可以從辱罵到詛咒，實在令人感到萬分遺憾。她的感想只有這幾個字：「墮落、不長進，對台北沒有真愛！」