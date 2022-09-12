中醫大新竹附設醫院配合政府遠距醫療政策，今年和五峰鄉衛生所合作，提升偏鄉民眾專科門診可近性，目前每2周透過5G網路，進行耳鼻喉科的遠距醫療，即時檢查耳道、鼓膜及中耳腔等病變，免除原民舟車勞頓之苦。

耳鼻喉科主任王堂權，2014年曾進行台灣、德國跨國雙邊合作研究計畫，德國聽力師和台灣受試者進行遠距聽力檢測，經過分析與校正後發現，遠距模式與標準隔音室內的聽力檢測，可以達到一致性結果，取得「聽覺智慧遠距系統」等專利。

王堂權表示，有位原住民病患晚上9點來看診，說每次來門診來回路程要花5小時，加上等待檢查的過程，非常辛苦，看完診回到山上已是凌晨了，他認為台灣醫療仍存在許多需要努力的角落，決定透過遠距醫療幫助偏鄉居民。

王堂權指「聽覺智慧遠距系統」可以遠距執行聽覺功能篩檢，搭配AI輔助診斷，可揪出許多中耳炎、膽脂瘤或耳咽管功能不良的病症，與五峰衛生合作從7月開始進行遠距醫療，已有20位原民受惠。

患者在衛生所主任朱正偉、護理長及藥師等人協助，透過遠距視訊診療及數位耳鏡，透過5G網路高畫質的清晰影像，即時傳輸到雲端診療平台，醫院端的耳鼻喉科醫師可同步了解病患的症狀。

王堂權舉1名48歲林姓婦人，覺得聽力逐漸變差，溝通時常需要對方拉大音量或再次複誦，以為是年紀大的退化現象，到五峰鄉衛生所進行遠距醫療，診斷出有潛藏性的珍珠瘤。

王堂權說，如果珍珠瘤越來越大，可能會進一步破壞耳膜和聽小骨，形成合併頑固性中耳炎，甚至造成乳突炎，腦膜炎等併發症。

林婦經遠距醫療即時揪出前期的珍珠瘤病灶，藉由耳鼻喉科專科醫師適時介入，精準診治問題，已順利改善聽力狀況。