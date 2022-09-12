時序入秋，正是氣候變化之際，也最易讓人感冒，但許多人仍對感冒有錯誤的認知，因此在選擇與服用藥物上有錯誤認知。藥師表示，感冒藥只能緩解發燒、流鼻水、咳嗽等不適症狀，但真正讓感冒快好的關鍵是充足休息與均衡飲食，所謂加強錠的感冒藥主要加強改善流鼻水、及添加止咳袪痰配方，對於無流鼻水、咳嗽症狀者並無幫助；另維生素C有助增加平常免疫力、減少感冒機會，但尚無實證顯示，可縮短感冒時間。

藥師廖偉呈在臉書粉專表示，雖然感冒稀鬆平常，但卻像是個熟悉的陌生人，不少民眾對感冒有5大迷思，例如吃感冒藥才會好、加強錠較有效、補充維生素C快快好、感冒要吃抗生素、感冒藥水一次吃更見效等，均是錯誤的觀念。

1. 感冒藥只是症狀緩解藥品，能緩解發燒、頭痛、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等感冒症狀，但不能加速痊癒，真正能讓感冒快好的關鍵是充足休息與均衡飲食，因為提升身體免疫才能對抗病毒。

2. 許多民眾偏好感冒加強錠，但所謂加強錠主要加強改善流鼻水、及添加止咳袪痰配方，若民眾未流鼻水或鼻水情況不嚴重，或未咳嗽，則加強錠未較有效，所以感冒藥品的挑選仍要依症狀。

3. 維生素C對於免疫扮演重要角色，補充維生素C的確對免疫有加分，但目前缺乏研究證實縮短感冒時間，甚至有研究顯示，感冒時補充C無法縮短感冒時間。不過，若每天補充確實能減少感冒時間，所以重點在於每天補充，以防缺乏維生素C。

4. 一般感冒與流感都是病毒引起，抗生素無法殺死病毒，也無法緩解感冒症狀，所以感冒通常不需要抗生素。

5. 一瓶綜合感冒藥60毫升，主要是4次服用的劑量(每次15毫升)，一次喝整瓶等於服用4個劑量，改善效果不一定較好，但卻大增身體的負擔。