為提升道路安全，宜蘭縣政府今年特別挹注2000萬元經費辦理「清水地熱聯外道路改善工程」，今正式開工。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣清水地熱為超夯旅遊景點，為提升道路安全，宜蘭縣政府今年特別挹注2000萬元經費辦理「清水地熱聯外道路改善工程」，今（12日）正式開工，將部分路段寬度4至5公尺，增設10處寬6.5公尺以上避車道，可望中巴及遊覽車上路；縣長林姿妙表示，將督促廠商如期如質完工，以提升用路人的行車安全。

縣府表示，清水地熱聯外道路為進出清水地熱公園的主要道路，全長約3700公尺，現況路線蜿蜒路幅狹窄，大部分路段寬度為4至5公尺、雙向單車道，因部分路段路幅寬度受限，導致路側避車道寬度不足，易造成塞車、事故及小客車會車困難。

縣府為改善用路品質及提升通行安全，採最大間距400公尺增設1處避車道，預計增設10處寬6.5公尺以上避車道與護欄，總經費2000萬元，於今（12日）開工，期程180天，預計2023年3月31日完工；可望日後透過改善，視整體規劃考量下，乙類以上大客車（中型巴士及遊覽車）可上路。

林姿妙表示，整條聯外道路為3700公尺，預計每400公尺處增設避車道，會車才不危險，加上地熱發電成功啟用，帶動地方的發展，大家共同努力，拚出宜蘭好生活；工程期間請鄉親們多擔待，會影響出入問題，要更注意安全。