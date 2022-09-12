西方政府正在動員軍火製造商增加產量，以補足因6個月來援助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵而大幅減少的武器儲量。

法新社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本週宣布，盟國軍備高階主管將見面，擬定供應烏克蘭並重建本身武器儲量的長期計畫。

奧斯汀在德國蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）的烏克蘭防務連繫小組（Ukraine Defense Contact Group）會議上表示：「他們將討論我們的國防工業和技術基礎（DIB），能如何替烏克蘭未來的部隊配備他們需要的最好武力。」

美國國防部主管武獲的次長拉普蘭特（William LaPlante）9日表示，這場會議將在28日於比利時布魯塞爾召開。

拉普蘭特在五角大廈告訴記者，目標是判斷「我們如何能持續合作增加重要力量的生產，並解決供應鏈問題，以提升我方系統的互用性和互換性」。

五角大廈已向烏克蘭供應約80萬發155毫米砲彈，但美國只有賓州的通用動力（General Dynamics）

生產這種砲彈，而且每月產能只有1萬4千發。