「賽車教父」廖老大近來跨足飲料界，多次因品質不一惹出負面消息，還被不少客人痛批飲料難喝，這幾日更和「館長」陳之漢隔空交火。近期，終於有一件好事傳出，原來在他門市中有位「結帳女店員」，因長相膚白貌美引起討論，讓不少人瘋喊：「真香」，不僅電暈6千名目睹民眾，飲料店址更被神人找出。

近日一名自稱「飲料公道伯」的原PO，在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出美女圖，可見到櫃台站了名長髮女店員，儘管臉上戴著口罩，卻藏不住精緻五官和仙女氣質，讓原PO被她的美貌電暈，並忍不住發出讚嘆聲，「廖老大飲料店的（店員）有夠好喝～」，接著稱自己馬上要再去喝一杯。

此則貼文一出，吸引破6千人湧入朝聖，發出讚嘆聲，「阿妹欸香味啦真香」、「這店員全糖喔」、「這間一定每天去」、「有美女耶」、「看到妹子飲料也好喝了」、「所以店員IG求支援」、「只想知道店面在哪裡」，也有人笑說戴口罩的妹子不準，「拿下口罩才是見真章」、「口罩摘了才知道」、「口罩不能代表一切」。

見此，有在地神人挖出答案，原來是開幕不久的三重仁愛店，有許多客人去過後，都表示本人美貌的確仙氣逼人，「前天試營運有去買，阿娘喂好喝，妹紙店員不錯！」、「三重仁愛店～店員真的漂釀（亮）」。