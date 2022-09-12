大同奈陶瓷工業股份有限公司董事長陳正仁在越南經營陶瓷業有成，他獲頒2022年第5屆國立高雄大學傑出校友。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

大同奈陶瓷工業股份有限公司董事長陳正仁在越南經營陶瓷業有成，他獲頒2022年第5屆國立高雄大學傑出校友。儘管事業繁忙，但他在多年前仍就讀高雄大學IEMBA越南專班，並鼓勵員工進修，大家一起成長。

「每日付出比別人更多的努力，全力奔跑！」是陳正仁的座右銘。他於1994年進軍越南成立「大同奈（Taicera ）」，在當地奮鬥30載，品牌形象已在當地等同磁磚代名詞。

陳正仁回憶當時的決策，儘管1990年代台灣磁磚產業仍是榮景一片，但他已經感受到產業成熟期後，帶來的市場萎縮警訊。1992年先後前往大陸、越南考察設廠，最後決定落腳越南，距胡志明市西北方約50公里的同奈省龍城縣，考量不只有豐富的燒製陶瓷的主要燃料天然氣資源，還有臨港運輸的優勢。

陳正仁說，90年代全越南只有大同奈1家瓷磚業者，初期的確獲得相當可觀的機會利潤，然而隨著越南政府計畫性扶植在地業者，擴增到45家，儘管2021年越南磁磚產量世界排名第五，但就像「魚池釣客愈來愈多，競爭愈來愈激烈，利潤愈來愈薄。」

陳正仁體悟到「魚池理論」，面對競爭者眾，唯有從管理、創新等方向，提升企業優勢，持續研發差異化新產品、因應消費市場變化，才能從「機會利潤」進階成「創新利潤」。陳正仁感受深刻「經商像打仗，商場如戰場。」除了實務，也需要不斷的進修知識，相輔相成。

對於就讀高大IEMBA的收穫，除了拓展人脈、精進專業管理思維，陳正仁認為，除了碩士學位外，令他獲益更多的是胸襟氣度，培養看事情的角度與格局。他也鼓勵員工多進修，成為企業需要的人才。