大甲高中廣告設計學程4位同學，一起參加教育局開設的優遊台中學課程，12日獲優頒發十八達人證書。(大甲高中提供)

台中市政府教育局12日於「優遊台中學」頒獎典禮中，頒發十八達人證書鼓勵上學期修課時數達18小時的同學。教育局主秘郭明洲說，今年因受到疫情停課影響，中市共有27位同學在上學期修課時數達18小時獲頒證書肯定；大甲高中有4位同學不畏疫情參與21小時課程獲得證書，尤其高三生賴連凱同學雖倚賴輪椅行動，不只克服生理上限制及困難，仍堅持與同學一起完成課程。

大甲高中廣告設計學程4位同學，一起參加教育局開設的優遊台中學課程，這4位同學會一起報名的背後有個小故事，因都是好朋友；其中賴連凱是重度肢障行動不便，在學校上課時都會由李詠承、李尚芸、鄭珮妤三位好友還有班上同學，協助他去專業教室上課。當初會想跟連凱一起報名，是因考慮假日課程，擔心連凱需要旁人協助。

同學們說，之前參加校外教學活動是由李詠承幫忙揹連凱上下遊覽車，同學由陪伴連凱的過程，讓他們發現自己的改變，從凡事以自我為中心考量，開始慢慢換位思考以他人為主，待人著想；加上創作時若卡關也會詢問連凱意見，因不同生命體驗；連凱樂觀常給予大家不同思考方向，求學生活中學會幫助需要的人。

賴連凱表示，他之前沒有接觸過影片剪輯，透過課程學會如何用威力導演剪出厲害的影片、如何讓影片畫面更完美，課堂中也請教老師好多問題，才對剪輯影片有更多理解。利用假日參加優遊台中學雖很辛苦，但很謝謝同學的陪伴，讓他不會擔心自己一個人，參加沒有人可以幫忙」。

廣設學程主任陳欣妤指出，廣設學程的同學在老師們鼓勵下，從2020年開始踴躍參加優遊台中學的課程，2020年時有18位學生獲得「十八達人」證明；今年高三的鄭珮妤同學在高一上、高二上都獲得18小時證書，二下又再度報名課程，兩年累積39小時，積極努力的態度值得肯定。

大甲高中校長高榮利說，因應108新課綱重視學生的多元表現與學習歷程，鼓勵同學們把握每一個學習機會，希望透過優遊台中學課程尋找未來發展目標，不僅強化自主學習能力，同時做好學涯發展。在學習過程中更看見孩子們的善良、陪伴同學溫暖的心，在課程之外與人合作、互相幫助的態度，透過這些多元課程看到彼此的亮點。