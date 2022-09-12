爭取連任的新竹縣長楊文科，以桃竹區域整合與發展，提議桃園機場捷運延伸到湖口新竹工業區，銜接新竹輕軌串聯到竹科。（羅浚濱攝）

民進黨新竹縣長參選人周江杰發表以「山前線」為主題的交通政策，要以城際的大眾交通運線，實現「城鄉共好」願景。（羅浚濱攝）

爭取連任的新竹縣長楊文科提議桃園機場捷連延伸到湖口新竹工業區，銜接新竹輕軌串聯竹科，民進黨新竹縣長參選人周江杰12日發表以「山前線」為主題的交通政策，要以城際的大眾交通運線，實現「城鄉共好」願景。

新竹輕軌捷運整體規畫將竹北生活圈路網納入新竹輕軌「藍線」，獲交通部核備辦理可行性評估，縣府並將新豐、湖口、竹東、新埔和芎林納入，已進行「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估計畫暨新竹藍線可行性評估」，預計2024年11月完成可行性評估報告。

交旅處長游志祥指出，縣長楊文科以桃竹整 體區域整合與發展，提議桃園機捷運串聯到竹科，將與桃園市政府協商，機捷延伸到湖口新竹工業區的新竹輕軌捷運系統。

周江杰提出「山前線」是一條環狀路線，延鳳山溪、頭前溪採取河堤共構興建，可減少用地徵收問題，以高鐵為核心出發，沿頭前溪北岸上游芎林到橫山九讚頭交會內灣線，經台3線往關西鳳山溪北岸到新埔重劃區、義民廟、竹北商圈到高鐵。

周江杰指他如果當選新竹縣長，將會與中央聯手，做可行性評估推動「山前線」大眾快捷運輸系統，沿線配合站點規畫大型公共建設計畫，如竹北六家歷史建築群、新竹科技博覽館、芎林智慧物流園區、九讚頭科技服務園區、關西智慧農業推廣園區、義民文化園區，帶動山前線沿線發展。

周江杰認為，這條環狀線的「山前線」如果設置完成，將會解決城際交通問題，打造一個更加宜居空間，解決城市生活擁擠、城鄉教育資源不均、偏鄉人口外移、生活機能不夠完備的問題。

周江杰認為，新竹縣未來的基礎建設必須思考往內山公路台3線發展，「山前線」大眾快捷運輸系統可連接竹北與內山的鄉鎮形成城際的大眾交通運線，將實現「城鄉共好」的都會與鄉村共融共榮願景。