翁子公園與蜈蚣崎步道求救訊號桿日前啟用。(民眾提供)

台中市豐原區南翁福德祠後隅翁子公園與蜈蚣崎步道是民眾踏青好去處，為維護民眾安全，在南翁福德祠、半張萬善民俗文化協會、半張萬善慈善會、永尉保全等捐贈下，沿路設置3座求救訊號桿，獲民眾好評。

日前在台中市議員陳本添、豐原區公所主祕謝孟助及翁子里長連佳振觀禮，由建設局養工處頒贈感謝狀予民間企業團體，感謝捐贈求助桿3座，並舉行求救桿啟用儀式，現場並測試相關單位的反應速度。

養工處主祕梁維仁表示，翁子公園是去年盧秀燕市長核定同意命名的豐原第六公墓公園化的成果基地，在歷經兩任市長都無所結論，直至盧市長立馬交辦公墓公園化，地方需求雖歷經10年有餘終有結論。

梁維仁說，在這兩年期間完成了公園入口處排水溝整建工程、蜈蚣崎登山步道修復工程、翁子公園停車場、步道設施及公園入口設立公共廁所、景觀意象興建工程等，再加豐原南翁福德祠、台中市半張萬善民俗文化協會、台中市半張萬善慈善會及永尉保全公司等4個社團單位聯合捐贈，設置3座求助桿設施等，未來本區域的健康休閒將更加活絡提升市民生活品質。

豐原南翁福德祠主委梁碧雲表示，農曆8月16日是福德正神聖誕慶祝大日，緊鄰的翁子公園加上蜈蚣崎步道在過去是蠻荒無人管理的廢葬區，盧秀燕市長把它變漂亮了，有停車場也有公共廁所，對於在地的居民來拜拜或是休閒健身更加方便，希望未來翁子公園也可以成為觀光休閒的好地方，吸引更多外地人士來拜拜或休閒踏青。