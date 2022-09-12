慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前接受專訪，首談2021年買疫苗的過程，透露遭政界、工商界大老勸阻，行政院發言人羅秉成為此發表5點說明，澄清「絕無任何阻擋情事」。民進黨前立委沈富雄今（12）日指出，雙方說法不一，讓民眾掉入五里霧中，但他已看清箇中奧妙，高呼「BNT採購疑雲，我破案了！」

沈富雄今於臉書表示，顏博文本次所述與先前的已知事實一致，因此不必多做聯想，而羅秉成的5點聲明也只是照本宣科、重彈老調，避開問題的源頭在「兩岸鬥法」。

「政府不老實，公然說謊不臉紅！」沈富雄認為，因疫苗有特殊象徵意義，民進黨政府一開始就不願經過大陸購買，但上海復星堅持台灣市場屬於它的轄區，因此原廠也不敢直接賣給台灣，想不到政府竟因此向有意捐贈的人稱「買不到了」，是全案癥結所在。

沈富雄指出，在台灣赫赫有名的企業及宗教團體介入下，上海復星最終做出讓步，簽署沒有「復必泰」三字的五方契約，不料貨物上機後仍加上印有「復必泰」的布條，可我方情資靈通，在貨物下機前率先將該布條撤下，但他也直言時任衛福部長、民進黨台北市長候選人陳時中當時到機場究竟是坐鎮還是歡迎，其他人都不得而知。

沈富雄說，台灣認為大陸趁此機會吃豆腐，但其實上海復星本就擁有大中華地區的BNT疫苗代理權，而民進黨政府一開始就心裡有鬼，連國人生命都可以不顧，就是不願放過經大陸轉手的德國貨，無視兩岸超過45%的貿易依存度，「如果有朝一日，老共發明了世界最強的疫苗，台灣買還是不買？還是依然漢賊不兩立，賊貨不能買？」