國民黨北市黨部今舉行北市里長提名同志造勢大會，有265名里長出席，國民黨主席朱立倫、前副主席郝龍斌、北市黨部主委黃呂錦茹及蔣萬安等人也到場，身為母雞的蔣萬安會後也與里長拍競選合照。蔣萬安說，拜託里長當他的分身，幫他拉票，不希望搥胸頓足、重蹈覆徹，只有團結才會勝利，只要分裂就會滅亡。

台北市黨部共計提名265位黨籍里長，占全市456里的5成8；較現任217位黨籍里長再增加48個里，全力爭取今年里長席次成長22％。由朱立倫為12區里長代表披彩帶、授旗，象徵把勝選任務交付給各里長參選人，蔣萬安和每位里長候選人擊掌、鼓舞士氣，眾人齊聲高喊「凍蒜」。

朱立倫致詞表示，市長就是大里長，里長就是小市長，只要大家做得好，市長就做得更好，相信蔣萬安會秉持這樣的態度、精神，北市選戰他個人非常有信心，也跟大家報告，各種數據參考民調都是穩定領先，但是一定要小心謹慎，而且要團結選票。

朱立倫也提到，民進黨在落後的狀況下，奧步一定會出來，他跟蔣萬安深談的過程，也叫蔣做好心理準備，里長一定要為蔣萬安團結，要抵擋抹黑、抹黃、抹紅選舉招數，讓台北光復、蔣萬安當選市長。

郝龍斌指出，做一個市長，如果把里長要求事情做好，螺絲不會鬆動、神經末端不會麻痺。台北市長柯文哲不發重陽敬老金，強調財政紀律，在座里長沒有一個同意，他不僅要求重陽敬老金要發，更重要是送敬老金到戶，因為這是最好機會去了解老人是否需要送餐、長照。

話鋒一轉，郝龍斌表示，民進黨北市長參選人陳時中偷窺馬桶事件，他任在針對免治馬桶有評估，很多里長反映這不符合衛生、不適合做，最後就沒有做，更批評陳時中若每個市政政策多問里長，就不會闖這種禍，他還說包括內湖交通，當地里長提出建議，但陳時中卻提出不可行的內湖交通改革方案，陳完全不尊重里長。

蔣萬安致詞提到，他要做最懇切的拜託，選戰剩最後的70天，最後衝刺階段，拜託里長當他的分身，幫他拉票，希望11月26日看開票迎接勝利，不希望搥胸頓足、又再後悔，重蹈過去的覆徹，過去幾年建設不只停滯，而且沒有醒來，他有信心、也有能力帶領北市大步向前邁進 ，最後他喊話只有團結才會勝利，只要分裂就會滅亡。