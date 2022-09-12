綠營大老、前桃園農田水利會長黃金春過往是挺英大將，卻因民進黨政府強硬將全國17個農田水利會改制為公務機關，自此與蔡英文總統鬧翻。鄭寶清堅持參選桃園市長遭民進黨開除黨籍，黃金春跳出來力挺，被視為可能瓜分綠營選票，反倒讓國民黨張善政得利。黃金春說，民進黨失去創黨精神，曾經最支持他們的農民遭背叛，這會是民進黨最大的致命傷。

黃金春上節目專訪時細數早年帶領農民支持蔡英文最後當選總統，而鄭文燦當選2任桃園市長，桃園水利會組織也是其最大支柱，沒想到民進黨政府力推農田水利法，相關連署提案人也包含參選今年桃園市長的立委鄭運鵬。他也提到，水利會在桃園青埔高鐵站前有一塊1萬多坪的商業用地，鄭文燦曾找上他希望蓋樓提供給某品牌企業進駐，他認為有圖利之嫌拒絕，自此鄭文燦就與他槓上，也認為鄭文燦是積極搞水利會改制的其中之一人。

他也批，民進黨在2016年蔡英文執政後讓人覺得太惡霸得意忘形，國會過半想做什麼就做什麼，他當時針對農水法提出異議，與律師討論整理出許多資料，指出違憲違法及不公，也將資料交給當時幾位官員，卻石沉大海一點回應都沒有。如今農民不會再指望民進黨，因為農民抗議政府沒收全國水利會上兆的財產，民進黨最大的致命傷就是與農民為敵。

他也批評，桃園市長鄭文燦年預算1000多億，整天辦活動吸收年輕人搞包裝，地方人士都認為這麼多預算可以為桃園做很多建設，為何要辦活動像放煙火，很多在地人希望下一屆市長能真正為桃園做事，而不是只做表面。