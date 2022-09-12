睡眠是維持人體機能重要的關鍵之一，若每晚都睡不好，除了檢查身體是否出狀況，也可以嘗試改善臥室風水，命理專欄《旺好運》分享5招能改善失眠的臥室風水，包括臥室格局要方正、床鋪位置避開吵雜動線、確保空氣流通、安排舒適光線、床頭靠實牆，讓睡眠品質變得更好，遠離失眠困擾。

一、基本格局佈置

用來當作臥室的房間格局應方正，不宜是斜邊或多角形的房形，床鋪上方也不可有橫樑壓頂，否則會造成壓迫、緊張，連帶影響睡眠品質。

二、避開吵雜動線

床鋪是讓人能安心睡覺的地方，因此擺放位置不可在冷氣下方，正對房門、鏡子，以及床頭靠著廚房、浴室也萬萬不可，否則容易因為一些驚擾導致難入睡，長期下來對健康運勢影響很大。

三、室內空氣流通

密不通風的房間會導致污濁空氣無法排出，對居住者的健康和整體運勢都沒有好處，因此應該選擇有對外窗的房間當作臥室，並讓空氣保持流通，時常更換氣場。

四、安排舒適光線

臥房是專門拿來好好休息的地方，若有強光照明便會對睡眠帶來影響，建議採用溫暖柔和的黃色燈光，另外睡前拉起窗簾，也能避免隔天一早就被升起的太陽強光照射。

五、床頭後有靠山

床頭位置應靠著實牆，代表「背有靠山」，避開窗戶、不穩固的家具，都有助於改善失眠與緊張的狀況，睡起來更安穩。