南非自由邦省（Free State）政府表示，省內一座礦壩的牆體今天崩塌引發洪水，沖走房舍和汽車，造成1人喪生、40人受傷。
政府表示，這場災難發生在清晨6時許的鑽石礦小鎮雅格泉（Jagersfontein），官員不得不將大批居民疏散到附近的農場。
法新社報導，有一人被發現時就宣告死亡；另外受傷的40人，包括1名孕婦和4人肢體骨折，都已送醫治療。
政府表示，搜救工作持續在這座暫時擱置的鑽石礦區進行。這座礦場曾是英美資源集團（Anglo American ）旗下的戴比爾斯公司（De Beers）所有。
礦產資源暨能源部長曼塔錫（Gwede Mantashe）告訴媒體，從尾礦壩洩出的洪水造成9間房屋被沖走、20間完全損毀。
他說：「有關死亡賠償及財產損失，都將由擁有軟泥壩的公司負責。」
國營電力公司Eskom也發布聲明表示，Rietkuil變電站遭泥漿吞沒，當地電力供應大規模中斷，公司目標是在今天內恢復雅格泉礦區的供電。
電力公司表示，目前無法估計何時可恢復供電，或確定損害程度。
戴比爾斯公司2010年將雅格泉出售給Superkolong Consortium集團時表示，這座礦場在1870年到1971年營運期間，曾出產一些世界最大的寶石。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。