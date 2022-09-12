國民黨議員王浩（右）下午於北市議會質詢市長柯文哲（左）。（摘自北市議會直播）

台北市民生社區日前發生隨機性侵案，國民黨議員王浩12日曝蔡姓犯嫌曾因性騷、性侵等相關案件遭警方移送達25次，還被社會局開罰37.5萬，但市府相關機關默不做聲，未將此案上報至治安會報、社會安全網，加強個案防制，導致無辜婦女受害。對此，台北市長柯文哲坦言，沒人報告他就不知道，社會安全網確實有漏洞。

王浩下午於市政總質詢指出，犯下這起駭人聽聞案件的蔡姓男子，自2020年5月至今，就被警察局移送達25次，總計涉入19起性騷擾案、2起妨害祕密案件、4起妨害性自主案件，他質疑市警局婦幼隊明明熟悉蔡男背景，卻沒將此個案提到治安會報、社會安全網加強防制。

王浩接著秀出社會局裁罰紀錄，指蔡男至今因性騷擾被裁罰10次，雖然因領有身心障礙手冊，罰額可減半，但總計裁罰金額仍達37萬5000元，而該案理應給予重點關懷，但警察局、社會局及勞動局卻因行政怠惰，未將累犯資料向上匯報，淪為此案的加害者，他也痛斥柯文哲「你是醫生欸，城市在你治理下病人都沒救了！」

王浩感嘆，柯是歷任市長中唯一親自主持治安會報的首長，但社會中潛藏炸彈卻不知要拆除。對此，柯文哲表示，自己有問過此案，但凡事都要長官規定也很麻煩，照理說個案若累積性騷擾3次，就該提社會安全網來加強關懷，但沒有人報告他就不知道，他也坦言目前的社安網有漏洞。

王浩回嗆，這些機關就是怕上報後被柯罵，所以才報喜不報憂，而蔡男一再利用行為證明自身需要特殊輔導，市府卻無動於衷，可見社安網已成「社安漏洞網」，洞大到連鯊魚都過得去。

北市警局補充，將持續清查高風險個案提報社會安全網，分析比對性侵害、性騷擾犯嫌清冊，如為再犯或精神疾病列管個案，填寫「公共安全風險評估量表」，通知網絡單位提報區級及府級社會安全網會議，並針對特定熱點加強巡邏密度提高見警率。

北市社會局表示，松山區性侵案的加害人為性騷擾累犯，警方已建請檢察官聲請預防性羈押或核發強制處分命令，另偵辦婦幼刑事案件時，主動查詢犯嫌是否有性騷、性侵、跟騷等前科紀錄及保護性通報紀錄，如為高風險個案則報請檢察官指揮偵辦，建議聲請預防性羈押或核發強制處分命令，強化約制作為。另因蔡男為社會局長期開案列管，在司法案件尚未定讞前，將持續協助個案穩定就醫與輔導。

社會局表示，此案件行為人的輔導與防範再犯，警政、社政及衛政醫療都持續關注，社會局也已對案件受害者致上關懷及提供後續被害人補助、心理創傷復健、輔導及後續司法協助等陪伴與服務，會來將檢視能否有再精進的地方。