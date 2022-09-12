友訊(2332)8月自結營收為14.48億元，月成長3.1%，年成長17.1%；累計今年前8月自結營收達110.24億元，比去年同期成長13.2%，包括8月單月及累計營收均比2021年同期大幅成長。

友訊董事長郭金河表示，下半年通常是消費性產品旺季，但今年市場因受疫情、通膨以及升息等因素影響，導致筆記型電腦、智慧型手機等消費性電子產品需求降溫；不過，在企業端與電信端持續升級網路設備下，網通業普遍表現不俗。友訊除了滾動式調整庫存、持續推出新品外，亦在「選擇」和「集中」的兩大指導原則下審慎控管營業費用支出，以因應市場變局。

為了刺激市場買氣、為不同需求的用戶提供最佳服務，友訊上週發表「EAGLE PRO AI」系列新品--R32 AX3200 Wi-Fi 6雙頻無線路由器，整合國內先進網通技術與製程，堅持MIT台灣設計製造，加上強大的AI智慧功能以及業界最高規WPA3無線加密技術和乾淨網路計畫，期能為市場注入活水。