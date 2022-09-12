CNBC報導，隨著來自Stripe和Block等金融科技公司的競爭威脅日益加劇，摩根大通已同意收購支付解決方案新創公司Renovite Technologies。

摩根大通表示，收購總部位於加州佛利蒙市（Fremont）的 Renovite，將有助於加速向商家推出新產品。

儘管以交易量計算，摩根大通是全球最大的商戶服務 （merchant services）公司，但近年來由於電商市場蓬勃發展，以及新興支付方式普及，包括Stripe和Block等快速成長的新興金融科技公司排名攀升。

摩根大通全球支付部門主管Takis Georgakopoulos在5月的投資人會議上曾表示，儘管旗下經營的是全球最主要的支付系統之一，每日處理的交易金額超過9兆美元，但由於在某些電商領域步伐落後，以及提供的服務少於部分金融科技業的競爭對手，去年摩根大通的商家服務營收陷入停滯。當時Georgakopoulos並承諾改變這種局面，將是公司投資的重點。

在同意收購Renovite的消息傳出前，摩根大通在執行長戴蒙（ Jamie Dimon）領軍下已經進行了一連串金融科技領域的併購交易。自2020年底以來，該華爾街大行已經收購至少5家金融科技新創公司，包括一個環境、社會與企業管理（ESG）投資平台與一家英國理財機器人（Robo-Advisor）公司。除此之外，小摩也已進行一連串規模較小的金融科技投資案。