台積電領軍，台股14800點到手！

跌跌不休的美股總算在上周止跌連3天大反彈，9月起連6個交易日飽受外資賣不停之苦的台積電(2330)也在今天一吐大悶氣跳空大漲，攜手股王信驊(5274)及股后大立光(3008)領軍台股多頭向前衝，股王股后站上2000元，台積電也站回5日線，激勵中小型股，訊達(6140)、明係(6804)、愛地雅(8933)、鴻名(3021)、晶睿(3454)、合機(1618)、百容(2483)、軒郁(6703)、天蔥(2740)、威盛(2388)、JPP-KY(5284)、耀登(3138)、華景電(6788)及聯亞(3081)股價漲停作收，帶動台股指數盤中一度大漲逾250點，尾盤時雖然當沖賣壓出籠，東哥遊艇(8478)及瑞基(4171)重挫，致使台股漲幅縮小，但仍順利站回14800點，終場加權股價指數約14807.43點，上漲224.01點，成交量約1844.73億元；OTC指數為194.82點，上漲1.85點，成交量621.81億元。

今天上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲3.01%，其次是玻璃類股及航運類股，分別上漲2.7%及2.36%，表現較差者為營建類股、水泥類股及機電類股，其中營建類股下跌0.19%，水泥類股上漲0.05%，機電類股上漲0.38%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股、上漲1.79%，表現最差為光電類股、下跌0.21%。

就技術面來看，受到上周美股連3天大漲反彈帶動，今天台股延續9月8日漲勢，指數開高收高，終場上漲224.01點，以14807.43點作收，站回14800點；今天台股跟隨美股反彈，收盤指數順利站回5日線，不過，歐美持續升息腳步，台灣亦可能跟進升息，影響資本市場的流動性，資金面不利台股，系統性風險仍高，加上目前台股所有均線皆下彎，上檔壓力重重，在短線大反彈後，因技術面仍偏弱勢，除非美股持續強彈，台股不排除仍會回測探低。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股周線連三黑，技術指標日KD值回落至超賣區，不過隨美股那斯達克、費城半導體指數上周止跌反彈，資金重回台股大型電子權值及高價股，使大盤開高重返5日線之上，預期短線在逢低資金進場意願提高帶動下，有利大盤持續反彈，由於蘋果新機預購熱絡，相關供應鏈短線將受激勵有表現空間，其股價同時也會是消費性電子族群接下來走勢的觀察指標，此外，8月營收陸續公布，具業績題材個股亦有機會吸引資金流入。市場關注的美國8月消費者物價指數(CPI)將在13日(本周二)公布，預期隨油價明顯回落，數據可望持續回落，有助市場投資信心回溫。