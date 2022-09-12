首位以女性身分入圍第57屆金鐘獎最佳男主角的陳亞蘭，將與何篤霖暌違16年再合體，主持JET綜合台《命運好好玩》，她今（12日）被問到金鐘獎造型，表示還沒想法，當天是否會與恩師楊麗花一起步上星光紅毯？她笑說2人前幾天有討論過這問題，「老師說這是秘密」，並透露楊麗花將在10月29日出席傳藝金曲獎，獲頒「戲曲表演類特別獎」。

陳亞蘭表示去年就曾以男主角身分報名金鐘獎，可惜沒有入圍，好在今年有機會角逐男主角，「金鐘獎就是要以角色報名，很感謝這次金鐘獎給我們很大的肯定，一開始我們也覺得這是微乎其微的可能性，可以入圍真的很感動，對我們保留歌仔戲的傳統優美文化更是一種鼓勵。」

楊麗花聽到她入圍最佳男主角的反應？陳亞蘭說楊麗花很感動，並稱讚：「你的成就就是我的成就」，陳亞蘭分享扮演小生的辛苦時說道，「我們受的苦功、訓練都不比男生少，我們要學習身段、蹲馬步等基本功，還要學習男生的舉手投足，只要進入角色就是男生」。

陳亞蘭將與郭子乾、温昇豪、朱軒洋等人角逐男主角獎，最看好誰會得獎？陳亞蘭笑虧「我都看好，只有不看好郭子乾，我跟他、王彩樺有個《嘉慶君遊台灣》的群組，拍歌仔戲時他們都會來客串，那天我們在群組互道恭喜，我就問他說『你敢贏皇上嗎？』他笑說不敢不敢。」