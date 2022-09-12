花蓮1歲男童，日前因蚊蟲叮咬，傷口感染「金黃色葡萄球菌」導致左腳蜂窩組織炎，醫師呼籲家長，嬰幼兒皮膚表面出現傷口應多加留意，若出現紅腫就應立即就醫治療。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名出生10天的女嬰日前眼角出現黃色分泌物，原以為是淚囊炎，但按摩後症狀卻未改善，甚至鼻子也開始腫脹影響呼吸，經就醫診療確認是感染「金黃色葡萄球菌」且引起顏面蜂窩組織炎深層積膿，所幸及時投入治療，已逐漸康復。

門諾醫院小兒科醫師鄭永隆表示，金黃色葡萄球菌是皮膚感染最常見的細菌，普遍存在人的鼻腔內和皮膚表面，一旦有傷口就容易受到感染，常見的病症為蜂窩性組織炎、濕疹等，若嬰幼兒抵抗力弱，嚴重可能引發化膿性關節炎、腦膜炎、心內膜炎或敗血症，若延誤就醫，最嚴重可能導致生命危險。

鄭永隆指出，9月初迄今院內共收治3名幼童，分別為出生10天、1歲及5歲個案，其中出生10天的女嬰及5歲男童經細菌培養，確定為金黃色葡萄球菌感染，另位1歲男童則因蚊蟲叮咬，導致左腳蜂窩組織炎，呼籲家長，如嬰幼兒皮膚表面出現傷口應多加留意，若出現紅腫就應立即就醫治療。

鄭永隆說，5歲男童因發燒導致肌肉骨關節發炎，雙腳疼痛無法走路，由家人推著輪椅就醫，經詳細檢查確認為「金黃色葡萄球菌」感染，給予抗生素治療後，病況已獲得改善。臨床上也曾有名1個月大男嬰，因連續高燒就醫，由於男嬰有嚴重尿布疹，從其血液培養結果，確定感染金黃色葡萄球菌，所幸在積極治療後，恢復健康。

他也提醒家長平時應注意嬰幼兒的皮膚護理，如出現尿布疹，盡量不要再使用濕紙巾擦拭，最好每次換尿布時用清水洗淨，以免造成傷口破皮，讓細菌有機會入侵。替嬰兒剪指甲時，也應注意剪刀清潔，以免不小心造成傷口感染。若發現孩子精神變差、活動力下降，合併高燒或身上出現莫名小膿包，就要盡快送醫治療。