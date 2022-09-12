慈濟基金會執行長顏博文日前指出，去年購買BNT疫苗曾遭許多政界、工商大老勸阻；台北市長柯文哲也爆料，最後是證嚴上人翻臉才讓總統蔡英文開綠燈同意購買。中央流行疫情指揮中心今天則定調，去年買不到BNT主要是大陸政治力介入所致。

政府洽購BNT疫苗採購時程。(指揮中心提供)

疾管署長周志浩今天在指揮中心記者會重新梳理去年慈濟、台積電和永齡基金會等三個民間機構捐贈BNT疫苗的時間表，提到我國一開始就是與BNT原廠、台灣輝瑞召開視訊會議，討論疫苗研發進度與採購方案。

周志浩說，這項討論從2020年8月20日就開始，同年8月28日德國BNT公司向我國專家進行視訊簡報第二期臨床試驗結果，並在11月11日向我國衛福部以電郵聯繫後續疫苗供應等事宜，BNT原廠更在25日提出100至2000萬劑疫苗的採購價格、供貨期程，並要衛福部在11月30日前回覆擬採購數量。

同年12月4日，德國BNT與衛福部簽訂保密協定，周志浩指出，礙於這項協定，有很多訊息無法透露，不過12月8日德國BNT公司就以電郵告知供應500萬劑疫苗的交貨期程，最快可在2021年3月開始交貨，並提供合約草案給我檢視。

周志浩說，12月31日德國BNT以電郵方式提供最終版合約，隔年1月6日行政院也核定採購500萬劑BNT的疫苗案，此時衛福部也完成合約簽署，並將掃描檔電郵給BNT公司完成簽署。

但在1月8日德國BNT卻對中英文新聞稿內容有意見，周志浩指出，原本下午4點53分，德國原廠說對於新聞稿內容無意見，但在晚上9點11分卻突然要求我國刪除中文新聞稿的我國部分，隔天1月9日衛福部又將我國改為台灣回覆BNT，但德國原廠除了在1月15日表示簽約需延後數周之外，後續與我方聯繫皆無下文。

周志浩坦言，政府採購BNT疫苗未成正是因外力介入，指揮官王必勝則直指，所謂外力就是有大陸政治力介入，因此沒能牽成，而這項資訊早在2021年7月中就有德國當地議員揭露。

至於BNT疫苗上的復必泰字樣遭強拆，王必勝也重申，當時交貨過程平順，疫苗落地絕沒有慈濟人員上機拆除復必泰布條，僅是台積電認為與合約內容不符，要求機場人員拆除，不過在初期確實有復必泰現貨來到台灣，當時有一批疫苗上一樣寫著復必泰字樣，但我國一樣有簽收。

王必勝說，在整個採購過程中，不管是美國、日本、台積電、永齡、慈濟政府都很感謝，但近期有部分人士利用選舉進行政治操作，刻意將時序顛倒造謠，相當遺憾，希望民眾不要相信。