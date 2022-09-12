國內知名親子劇團「O劇團」24日在台中市葫蘆墩文化中心演出《叮叮的奇幻冒險：消失的童玩王國》，劇中融合宮崎駿動畫音樂改編及童玩版愛麗絲夢遊仙境，將劇場幻化為「超體感4D互動樂園」，並結合現場樂隊及聲音多元表現，打造一場跨世代的遊戲幻想世界，讓觀眾體驗「聲」歷奇境的感受。
葫蘆墩文化中心表示，本劇敍述一個沉溺在小小的手機世界的寂寞小男孩主角「叮叮」，有天在睡夢中掉進一個神秘的「童玩王國」，喝著讓身體變大縮小的彈珠汽水，和跳棋兵在戳戳樂小鎮捉迷藏，成了好朋友。
叮叮為了回到真實世界，穿越黑暗魔咒籠罩的躲貓貓文字森林展開冒險旅程，靠著勇氣、智慧和分享，並學著改變自己、為人著想，終在世界遊戲大戰中獲得勝利，回到自己的世界。
O劇團藝術總監陳威宇說，這齣戲是從「童心」與「經典」出發，透過劇團設計舞台視覺美學和天馬行空的創意，將童玩的概念轉化，讓親子觀眾從看戲同樂中，重新思考生命意義與生活價值，放下成見、誠實地檢視與包容每一段關係，藉由跨世代的藝術體驗與分享，不用手機也能抓到你心中最想要的神奇寶貝。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。