O劇團融合宮崎駿動畫音樂改編及童玩版愛麗絲夢遊仙境創作《叮叮的奇幻冒險》。（葫蘆墩文化中心提供）

國內知名親子劇團「O劇團」24日在台中市葫蘆墩文化中心演出《叮叮的奇幻冒險：消失的童玩王國》，劇中融合宮崎駿動畫音樂改編及童玩版愛麗絲夢遊仙境，將劇場幻化為「超體感4D互動樂園」，並結合現場樂隊及聲音多元表現，打造一場跨世代的遊戲幻想世界，讓觀眾體驗「聲」歷奇境的感受。

葫蘆墩文化中心表示，本劇敍述一個沉溺在小小的手機世界的寂寞小男孩主角「叮叮」，有天在睡夢中掉進一個神秘的「童玩王國」，喝著讓身體變大縮小的彈珠汽水，和跳棋兵在戳戳樂小鎮捉迷藏，成了好朋友。

叮叮為了回到真實世界，穿越黑暗魔咒籠罩的躲貓貓文字森林展開冒險旅程，靠著勇氣、智慧和分享，並學著改變自己、為人著想，終在世界遊戲大戰中獲得勝利，回到自己的世界。

O劇團藝術總監陳威宇說，這齣戲是從「童心」與「經典」出發，透過劇團設計舞台視覺美學和天馬行空的創意，將童玩的概念轉化，讓親子觀眾從看戲同樂中，重新思考生命意義與生活價值，放下成見、誠實地檢視與包容每一段關係，藉由跨世代的藝術體驗與分享，不用手機也能抓到你心中最想要的神奇寶貝。