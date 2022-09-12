恩智浦半導體(NXP Semiconductors)宣佈，恩智浦S32系列汽車域處理器及區域處理器加速被全球客戶廣泛採用。這包含一家主要汽車OEM廠商將於數年內開始在全系列未來車型內使用恩智浦S32系列汽車處理器和微控制器。恩智浦與該汽車廠商簽訂了S32系列處理器的多年供應協定，其中包括即將推出的5nm ASIL-D級別處理器，預計在2024年以後，該系列將創造大幅營收增長。

恩智浦S32系列透過提供一致的架構來滿足平台化需求，該架構可涵蓋汽車製造商的全部產品系列，確保各種應用和技術之間的一致性，無論是針對網關、雷達、電動汽車驅動控制、舒適度功能，或是高度整合的域處理器以及區域處理器。

使用恩智浦S32系列域處理器和區域處理器，客戶能夠按邏輯關係來組織汽車的軟體架構，實現對感測器資料的無縫訪問，進而實現整體車輛管理。S32還為未來的軟體定義汽車奠定堅實基礎，讓車輛實現無縫更新，擴展汽車可能提供的功能，讓其不僅限於銷售時的初始狀態，為汽車使用者實現前所未有的創新體驗。同時，汽車製造商還能受益於深度資料採擷能力、預測汽車行為管理和維護、以及出色的可擴展性等面向。

恩智浦半導體執行副總裁暨汽車處理部門總經理Henri Ardevol表示，恩智浦與全球OEM廠商展開密切合作，提供未來汽車架構需要的域控制和區域控制系統和實施。恩智浦S32系列被全球OEM廠商廣泛認可和採用，展示汽車製造商如何運用恩智浦的可擴展平台，加速軟體定義汽車的量產。

恩智浦將持續深化與汽車OEM廠商間的合作，這亦是由軟體定義汽車推動的產業重大轉變。透過與汽車製造商以及Tier 1供應商的深入合作，恩智浦S32系列汽車處理器帶來令人振奮的發展機會，恩智浦預計在2024年以後的中長期時間內，該系列將創造大幅營收增長。