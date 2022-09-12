崇友(4506)8月合併營收為5.50億元，年增39.09％，主要新梯(含汰舊換新)入帳，為2018年12月以來新高及歷年同期新高；累計前8月合併營收30.90億元，年增8.59％。

崇友8月新梯(含汰舊換新)包括捷運板南線電扶梯增設工程、廣慈公宅等大型新梯訂單，另外，中壢工業區吉林路廠房汰舊換新大型訂單等貢獻。其中，捷運板南線增設電扶梯工程案件，由於需考量原有捷運出入口結構和乘客高運量需求，部分工程僅限於捷運夜間收班後方能進行，更考驗集團施工彈性、高可靠度等能力。

崇友持續擴增人才招募與培訓制度，目前員工人數已增加至1,320位，其中仍保持超過6成員工持有升降機裝修技術士專業證照，滿足整體客戶訂單需求。目前公司今年累計至8月在手訂單台數已較去年同期成長11.88％，整體在手訂單保持新高案量。

另外，射出成型機廠富強鑫(6603)8月合併營收3.66億元，月增13％，年減22％；累計前8月合併營收為30.69億元，年增5％。公司指出，目前除了既有訂單已逐步出貨及裝機服務外，也接獲新能源車龍頭廠和日系車用零件大廠的新訂單，且皆為高附加價值的「大型多色水平對射機」，將於第四季起逐步出貨。