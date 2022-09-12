台南市府與漁業署推出各材質改良式浮具照。(台南農業局提供／李俊淇台南傳真)

台南市現有蚵民約200多人，因傳統竹製蚵棚及保麗龍浮具易損壞且容易造成海洋汙染，市府與漁業署推出改良式浮具及新式蚵棚輔助政策，補助3088萬元讓蚵民購置新裝備，共同解決海汙問題。

市長黃偉哲表示，市府已獲漁業署111年向海致敬-台南市養殖漁業廢棄物源頭管理補助計畫，總補助3088萬元，協助蚵民購買改良式浮具及新式蚵棚，預估可補助購買HDPE高密度塑膠浮具1萬2050顆，EPP可發泡聚丙烯浮具2萬4220顆，總計36270顆改良式浮具，並補助購買新式蚵棚10棚，可大幅降低蚵民使用保麗龍浮具，減少海岸汙染。

農業局長李建裕指出，每座傳統竹製蚵棚需12至16個浮筒，傳統浮筒都使用保麗龍，但因保麗龍容易碎裂造成環境汙染，且蚵棚每使用1到2年就得淘汰，市府每年回收的蚵棚達4000至5000公噸，每公噸清理費5000元，每年需花2000多萬元才能清理完畢。

李建裕表示，針對廢棄保利龍問題，持續辦理以每塊40元回收獎勵，並預定於明年修法禁用保麗龍浮具。而海岸堆積大量廢棄竹製蚵棚汙染問題，今年則將放養HDPE、FRP與其他材質共10座，透過蚵民實際放養試驗，朝抗浪、避颱、免回收及環保等方向推動，建立新式蚵棚示範模組，期望未來可以取代傳統竹製蚵棚，終結蚵棚回收問題。