民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（12日）召開「賤賣市產、金主牟利」記者會，指民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵在擔任宜蘭市長期間，賤價拋售位處精華地段的市有地，遭質疑圖利建商財團。（民眾黨宜蘭黨部提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠今（12日）召開「賤賣市產、金主牟利」記者會，指民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵在擔任宜蘭市長期間，賤價拋售位處精華地段的市有地，遭質疑圖利建商財團；宜蘭市公所回應，將市公所有效利用閒置土地的積極作為，惡意描繪成非法圖利，不只與事實相悖，更充滿政治惡意。

陳琬惠指出，涉弊的土地「宜蘭市坤門五段1162地號」市有地，鄰近蘭城新月廣場，處於宜蘭市精華地段，經都市計畫為「住宅區」，價值驚人。然而，2020年1月3日，市公所竟在宜蘭市代表會「背書」下，將每坪約14萬4999元價格，賤賣市有祖產。

她說，同年2月19日由元邦建設集團旗下的萬家福股份有限公司監察人黃佳祺以每坪14萬6406元的低價得標，在元邦集團黃佳祺取得土地所有權的隔天，也就是3月26日，建商火速對該土地上的住戶提出拆屋還地訴訟，而住戶也因此遭到迫遷的命運。

陳強調，在林智勇與江聰淵的相互掩護下，1162地號公開降價標售，不但是賤賣市公所祖產，更涉嫌圖利建商，她指江聰淵向社會聲稱自己當選縣長後，「不炒地皮」、「不與財團掛勾」。結果，竟是在自己擔任宜蘭市長時，就賤賣宜蘭市精華地區的建地圖利財團。

市公所主祕楊秀川表示，位於宜蘭市坤門五段1162地號土地，為市公所土地，公所有權處分；且地方政府財源有限，若想處分閒置土地來充裕市政建設經費，須經宜蘭縣政府及宜蘭市民代表會審議，通過後才能執行。故所指的市地標售，是在2019年經審議通過後，所進行的處分，並經三次公開上網公告、公開標售完成程序。

他指出，對於該筆土地一坪有逾百萬的言論，顯然與事實大相逕庭，也證明陳琬惠對宜蘭的陌生，對於她自己都不熟悉的事件還要硬加影射，難免救錯誤百出。公所標售土地的過程公開透明，且公開標售的土地價格，依法要由專業估價師依市場價格核定，若是賤價標售，就不會流標兩次；何來與財團掛勾、炒作土地之說法。

楊表示，對於行政流程不瞭解，以及公所有效利用閒置土地不清楚的人，實在不應該對外妄言，這不只是自曝其短，更是構陷公務人員的清白，這種為政治利益汙衊他人的行為，相當不可取。