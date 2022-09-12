國民黨高雄市長參選人柯志恩日前與高市議員黃捷因動保議題槓上，今（12）日柯再與高市議員黃紹庭合體開直播，暢談動保議題，並提出4大動保政見。柯透露，小時候家中養過狗，但愛犬不慎誤食老鼠藥，慘死她面前，讓她不敢再養寵物，但她也強調，未來若當市長，動保預算和人力只會增、不會減。

柯志恩表示，兒時家住屏東，曾養過1隻狗，卻不慎誤食老鼠藥往生，她從此不敢再養，「寵物若過世，怕心情無法平復」，但自己一直以來都非常重視、關心動保議題。

柯志恩建議，市長陳其邁應先針對全市進行最新的犬隻密度調查，再來決定狗公園設置地點，不是人口最多的行政區就養最多寵物，且須明訂安全標準和賦予民間推動狗公園和活動區的法源，避免地點不符毛家長毛小孩需求或安全有所疑慮。

柯志恩指出，全國寵物公園最多是桃園20座、雙北也不遑多讓，但高雄寵物公園只有2座，根本不敷使用。黃紹庭也提到，高市有10萬多狗，卻只有2座寵物公園，等於5萬隻狗才分到1座公園，顯示過去20多年來，民進黨都沒在做事，希望柯若當選能大力催生寵物公園。

柯志恩表示，日前有議員質詢時提到，高市動保經費及人力嚴重不足，預算從去年7000多萬到今年只有6000多萬，人力從85名剩下70名，這樣如何能有效推動寵物公園等動保政策？

柯志恩日前提出4大動保政見，今再提到，包括科學化增設寵物公園與活動區；還權於民，公私協力一起推；寵物空間要推寵物安全更要顧；改善動保員過勞、強化動保量能，並強調要兼顧飼主及非飼主權益，讓高雄成為友善動物大城。

針對動保經費及人力問題，高市動保處強調，112年度預算書編列在7月中旬，當時中央計畫（農委會及農委會防檢局）預算公文尚未核定，8月中旬中央計畫核定後，將補列113年度明年度預算墊付，故因此年度112年度市府動保業務實際執行經費並未減少。而動保專員去年跟今年一樣為16人，明年度中央已支持增加6人。