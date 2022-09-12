良好的睡眠是維持身體健康的重要因素之一，一旦睡眠不足或是睡眠品質不好，就可能增加罹患高血壓、心血管疾病、糖尿病、憂鬱和肥胖的風險。中醫師賴信甫在臉書粉專指出，研究發現90%的血清素是由腸胃細胞生成的，而血清素是褪黑激素的主要原料，如果能維持腸道功能正常，就能掌握好眠的秘訣。

賴信甫表示，腸胃問題是現代人的通病，大部分人都有脹氣、胃酸逆流、腹瀉或便秘的經驗，因為這些問題很常見，所以常常不被重視，想說過幾天就會好，或吃藥暫時緩解症狀，但長期忽視腸胃問題，會造成睡眠上的困擾，《黃帝內經》就清楚記載著「胃不和，則臥不安」，若腸胃功能不和諧，則臥床入睡不能安穩。

賴信甫指出，人體內的血清素（Serotonin）濃度如果低下，就容易生氣、焦慮、憂鬱、悲傷，許多抗憂鬱的藥物是幫助提高體內的血清素，而帶給人快樂、幸福的感覺，因此血清素又稱「快樂素」。而血清素也是褪黑激素（Melatonin）的主要原料，褪黑激素是幫助入睡的重要賀爾蒙，一但血清素濃度不足，褪黑激素自然也會不夠，就會造成晚上翻來覆去、徹夜難眠。

雖然血清素與大腦活動密切，但有研究發現，血清素只有10%是由大腦分泌，剩下的90%的血清素都是從腸胃細胞生成的，因此如果能維持腸道功能正常，就能掌握快樂、好眠的秘訣。賴信甫也提供3招飲食好習慣，幫忙改善腸胃狀況。

●吃飯可以快，但要多咀嚼，每口咀嚼至少15下，咬碎食物、讓食物在口腔充分與唾液混合後，就能提高腸胃消化吸收的效率，減少脹氣的情形。

●吃飯時避免喝太多湯或飲料，過多的湯湯水水會稀釋腸胃中的消化液，造成消化效率降低，此外邊喝湯邊吃飯也會減少咀嚼的次數，建議吃完飯後再喝湯，容易脹氣打嗝的人，也要少吃燴飯或是湯麵。

●除了補充蔬菜纖維、多喝水可以幫助排便，更要攝取足夠的蛋白質，因為製造血清素的重要原料「色胺酸」人體無法自己製造，只能靠飲食補充取得，建議可以補充紅豆、黃豆、小魚乾、鮭魚。