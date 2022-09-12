這棟民宅就位在彰化縣員林市永和街上，紅色的車輛就這樣停在門口長達2年。（吳建輝攝）

小貨車都放到輪胎沒氣了，屋主相當苦惱，只好找上議員求助。（吳建輝攝）

彰化縣員林市永和街有一處民宅門口，停了1輛紅色小貨車長達2年，附近民眾都未曾看過此神秘屋主，如今屋主現身，表示自己是受害者，車子是租客的，因退租鬧得不愉快兩人對簿公堂，因此門口遭租客惡意擺放車輛已經2年，還在車上賣起報紙，尋求過警察、環保局等單位都沒用，真的頭痛。

彰化縣議員曹嘉豪12日在議會臨時會中質詢，表示接獲民眾陳情，自家門口遭惡意停放車輛長達2年，每天早上還有員工進出車輛，拿取派報送派，宛如私人的小型倉庫，曹嘉豪說，陳情人為了此事與前租客也就是車主對簿公堂，但是卻沒有強致力能夠執行，現在民眾的家門口依然被擺放車輛。

曹嘉豪轉述張姓屋主說法，惡意擺放車輛的租客過去因欠租，他要求搬離對簿公堂，沒想到接著惡夢就來，前後依規定張貼2次通知要求駛離，沒想到仍為處理，如今車輛從有車牌到沒車牌，到現在都要報廢了，還是停在那邊。

曹嘉豪說，就連在議會大廳質詢也得不到回應，車輛與路霸問題就擺在那邊，卻沒有相關局處有辦法回答，真的非常誇張，民眾求助還處處碰壁，甚至唐塞民眾，相關單位互推拖，都這樣還沒有他的皮條，認為應該修訂相關自治條例，來對付這些人。

彰化縣環保局表示，該車輛依占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法，認定並非廢棄車輛，因無車輛髒污、鏽蝕、破損等明顯失去原效能的車輛，因此並無相關規定能夠處理。

彰化縣警察局則回應，接獲議員通報後立即派員到現場了解，經查該車輛並非報廢車輛，無懸掛車牌停放道路，隨即依《道路交通管理處罰條例》第 12 條規定第四項，已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛車輛，將該車輛移置暫置場保管，並通知車主領回，後續將依法處汽車所有人3600元至10800元罰鍰。