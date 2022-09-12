英國國王查爾斯三世（King Charles III）10日齜牙咧嘴，要工作人員清掉桌上多餘的文具。（美聯社）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）因為在登基會議（Accession Council）中，為了工作人員沒清好桌子齜牙咧嘴，而引發網民一陣痛批。

據《新聞周刊》（Newsweek）11日報導，官方錄影顯示，查爾斯三世10日在聖詹姆士宮（St James's Palace）正式登基的歷史時刻，對工作人員沒把一盒筆從桌上清乾淨而不悅，他表情嚴厲地要工作人員拿開筆，最後才在文件上簽了「查爾斯R」（Charles R）的署名，其中R所代表的是拉丁文中的rex，也就是國王。

由於英國有王位上隨時要有君主的傳統，就在英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）8日辭世的那一刻，長子查爾斯隨即成為國王。而在10日的儀式中，政府正式承認他為國王，而他的加冕儀式預定會在幾個月後舉行。

不過，由於他在大庭廣眾下齜牙咧嘴，引發網民排山倒海而來的批評。推特山寨帳號Laura Kuenssberg Translator貼出影片後，已有超過2500萬人點閱，上面的標題寫道，「僕人必須為我清桌子，你不可能指望我拿東西」。

"The servant must clear my desk for me. I can't be expected to move things." pic.twitter.com/0pZqY2Xopq — Laura Kuenssberg Translator (@BBCLauraKT) September 10, 2022

Moment UK King Charles puts grimacing face, gesturing aide to remove pen tray when signing oath



They will make a good team with Joe ... pic.twitter.com/uWq3nB3Kl2 — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) September 11, 2022

另外有人推文說：「禮貌是免費的！」還有另一個人說，「他揮手十幾次，比自己動手更費力」。

更有網友說，「多年來，他一直用這種幾乎沒有尊重可言的方式對僕從，這就是你無法隱藏的查爾斯，揮動他的手指清桌子，並移動物體。展現你真正的傲慢，你會注定失敗。」

不過，也有人挺身為查爾斯辯護，說桌子不夠大是他心煩的原因。有人推文說，「對他要公平，這是個重大的時刻，他們卻給他一張全世界最小的桌子」。也有人批評，墨水瓶放置不當，讓簽名難以順利進行。

不過，據王室評論員說，查爾斯嫌礙手礙腳的大墨水瓶，其實是威廉和哈利這兩個寶貝兒子所送的禮物。