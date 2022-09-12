「2022台中國際動畫影展」於7日舉辦影展預售票起跑記者會，由台中市政府新聞局長鄭照新偕同台中市影視發展基金會執行長林筱淇、影展節目總監張晏榕與年度代言人黃小柔等人，共同宣布本屆影展售票於9月7日中午12點正式開賣。記者會上也揭曉備受期待的開、閉幕強片，分別為獲威尼斯影展最佳劇本金獅獎殊榮的《繼園臺七號》(No.7 Cherry Lane) 、榮獲今年法國安錫動畫影展另類長片大獎《北國奇遇記》(Dozens of Norths)，網路討論聲量極高的《犬王》(Inu-Oh)更將搶先全臺於影展首映，影迷們千萬要把握難得機會，9月23日起至28日齊聚台中，一睹大師級作品風采。

新聞局長鄭照新表示，在台中市盧秀燕市長帶領及市府團隊、台中市影視發展基金會共同推動下，台中國際動畫影展今年邁入第八屆，市府除了持續推行動畫產業發展，更希望透過影展讓創作者辛苦結晶能被更多人看見。此外，影展順應品牌優化以「領路者」理念打造全新獎盃，象徵台中國際動畫競賽已被成為國際間重要交流競技平台，帶領本土動畫創作者與全球接軌，從影展開始燃起希望之火，傳遞生生不息的能量與創造力，引領台灣動畫作品在世界發光發熱。

節目總監張晏榕在記者會上也揭曉本次影展開、閉幕片。本屆影展採雙開幕片方式進行，將由《繼園臺七號》及《北國奇遇記》共同揭開序幕。《繼園臺七號》為香港知名導演楊凡自編自導的第一部動畫長片，成長於台中的楊凡導演，以獨特的情感美學在大銀幕的光影中，娓娓道出一段不倫的三角關係，精緻唯美的繪畫風格，帶領觀眾重溫六十年代香港的絕代風華，本片共同創作的動畫導演謝文明則是去年台中國際動畫影展的焦點新銳，甫於日前摘下首屆廣島動畫季金鯉魚獎，彰顯他在國際動畫影壇上的活躍成就。另一部是曾以《頭山》入圍奧斯卡最佳動畫短片的日本獨立動畫藝術家山村浩二，也為影展帶來首部動畫長片《北國奇遇記》，超現實的手繪畫風，搭配山村式滑稽又諷刺的角色設計，引領觀眾在這趟冷冽而疏離的長途旅行中，感知每段際遇的所見所聞。閉幕片則是由日本鬼才導演湯淺政明執導的《犬王》，以日本傳統舞台藝術「能劇」為題材，講述兩位能樂師在亂世之中相互扶持的堅定友情。

「2022台中國際動畫影展」全新設計獎盃亮相 榮耀動畫創作者。(圖／台中市影視發展基金會提供)

今年度的焦點導演則邀請日本山村浩二導演及台灣邱立偉導演，前者除了開幕片《北國奇遇記》外，影展期間也選映9部導演的經典動畫短片創作，從中窺見導演魔術師般所創作的怪誕角色與世界裡隱藏的童心與童趣；後者多年來致力於發展本土動畫IP，影迷將有機會搶先看到從未曝光的精彩片段，並帶大家重溫導演多部早期創作動畫短片。影展期間兩位導演也將於大師講座分享動畫創作的心路歷程，有志踏上創作路程的年輕新秀，千萬別錯過與大師交流的機會！

台中市影視發展基金會執行長林筱淇說明，台中國際動畫影展今年短片競賽徵件數再創歷史新高，共計3,014件來自全球 106個國家及地區動畫好手報名，顯見台中已經成為數一數二的動畫藝術指標城市；影展將於9月23日至9月28日在台中新光影城舉行，共有13部國際動畫長片、136部短片，為期6天的影展共放映53場精彩節目。9月7日中午12點起在全台7-ELEVEN機台與ibon線上售票系統同步開賣預售票，原價160元於預售期間享有100元優惠價。此外，為了回饋影迷朋友，今年更推出限量50組的「領路者套票」，每套8張只要600元並加贈「2022台中國際動畫影展主視覺悠遊卡」乙張，數量有限，喜歡的影迷朋友們，搶購速度要快！

影展大使黃小柔(中)。(圖／台中市影視發展基金會提供)

曾經勇敢追夢，如今已是三寶媽的知名藝人黃小柔，重視親子相處時光、最愛全家聚在一起看動畫同樂，今年受邀擔任台中國際動畫影展代言人，曾為動畫電影角色配音的她表示，本屆影展片單多元精彩，不只有多部臺灣首映、亮點無數的國際級獲獎作品，更有多部適合親子共賞的動畫電影，大人小孩都不可錯過！家中就有小小艾莎迷的她，也邀請大家在9月10日（六）當天前往台中新光三越百貨1樓水舞廣場參加免費親子動畫工作坊，晚間也會放映家喻戶曉的《冰雪奇緣2》中文版，歡迎全台的冰雪公主齊聚現場，共同感受魅力無邊、雪花紛飛的銀白魔法世界，當天只要扮裝成《冰雪奇緣》中任一角色，即可免費兌換「冰雪搖滾加油棒」乙支；此外，當天現場購買「2022台中國際動畫影展」預售票券者，將有多樣限量好禮任您選，敬請把握機會。更多影展精彩片單及周邊活動詳情，請至台中國際動畫影展官方網站及臉書粉絲專頁查詢。