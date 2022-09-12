日本央行預計將在21日至22日舉行既定會議，目前得知應該不會改變現有的超寬鬆政策，故當地經濟成長可獲得強而有力的支撐，但日圓匯價可能還會在低檔徘徊好一段時間。

日本4到6月GDP季增年率為2.2%，雖較預估來得佳，但在新冠疫情忽好忽壞，供應鏈斷鏈以及原物料價格大漲，影響消費與生產之下，日本景氣復甦的腳步還是偏慢。

在小日企逐漸走出新冠病毒陰霾後，部分疫情補助計畫也慢慢回收不再實行。另方面日本政府正快馬加鞭鬆綁入境規定，希望受創兩年多的觀光產業能快快好起來。

至於日本央行這次政策會議中，應該還是會將短期利率目標訂在負0.1%，10年期政府公債殖利率則維持在0%左右。就在全世界央行幾乎都大力升息對抗通膨的同時，日本央行卻是少數幾個反其道而行的異數之一。

日本央行超寬鬆政策的大方向不變，但可能會小規模調整部分政策指引，同時，也會仔細評估新冠疫情爆發迄今所帶來的衝擊性，且繼續提供日企所需的資金活水。