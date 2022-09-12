雲林縣長參選人劉建國（前左五）爭取1400萬元，改善雲林縣4條農水路淤積破損問題。（張朝欣攝）

雲林縣長參選人劉建國12日會同農田水利署副署長林國華，會勘雲林縣土庫鎮、元長鄉農水路淤積破損問題，向農水署爭取1400萬元經費，改善4條農水路排水問題，劉建國表示這些農水路有的已逾50年歷史，因年久失修淤積、破損，嚴重影響農民耕種，預計最慢今年10月底動工。

土庫鎮南奮箕湖、元長鄉北部小給等4條農水路，因土渠斷面、內面工斷面破損嚴重、雜草叢生、淤積土泥，影響排水機能，導致遇雨即出現淹積水情況，劉建國得知農民困境，邀農田水利署副署長林國華會勘，10餘名農民到場訴說他們的需求，希望相關單位盡速動工改善。

林國華表示，此次會勘的4條農水路，有的已數十年沒整修，除了農水署編列經費，也會請劉建國委員協助，向行政院蘇院長、農委會陳主委爭取經費，讓經費能夠盡速到位，整修改善工程將於1個月內完成設計發包，幫助農民解決長年困擾他們的排水問題。

劉建國說，農水路是農民耕種的重要設施，有些農水路在50餘年前完工後，缺乏清淤、整修，導致排給水出現問題，甚至出現淹積水情況，對於農作的種植非常不利，希望此次農水路改善工程能在農民播種之前完成，盡量減少後續耕種問題。

農民指出，偏鄉的農水路經常出現淤積問題，一開始影響並不明顯，但時間一久，水路愈來愈淺，不僅排給水變少，一旦遇到豪大雨、強降雨，水路很快就滿溢至農田，農作物泡在水裡過久，即使淹水消退，也已造成品相不佳甚至腐爛等水傷，希望相關單位能盡速改善農水路問題。